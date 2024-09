Χάρις σε Γουίνφρι: Η προεκλογική μας εκστρατεία είναι ένα κίνημα υπέρ της ενότητας

ΗΠΑ: Η Όπρα Γουίνφρι υποδέχθηκε την Κάμαλα Χάρις – Ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ στους καλεσμένους

Ως ένα κίνημα υπέρ της ενότητας παρουσίασε η Κάμαλα Χάρις την προεκλογική της εκστρατεία κατά τη συζήτησή της με τη διάσημη παρουσιάστρια της αμερικανικής τηλεόρασης, Όπρα Γουίνφρι, η οποία πρωταγωνίστησε σε εκδήλωση στο Μίσιγκαν για την υποστήριξη της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Η εκδήλωση με τίτλο «Unite for America», μεταδόθηκε απευθείας μέσω livestream από τους λογαριασμούς τόσο της Γουίνφρι όσο και της Χάρις στο YouTube, το Instagram, το TikTok, το Facebook ή το Twitch.

Μάλιστα, η Όπρα Γουίνφρι είχε καλέσει να παρέμβουν πολλοί διάσημοι αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου, από την Τζένιφερ Λόπες, τη Μέριλ Στριπ και τη Τζούλια Ρόμπερτς, ως τον Μπεν Στίλερ και τον κωμικό Κρις Ροκ.

Hey Look! It’s Oprah Winfrey and a whole bunch of other people who DIDN’T vote for Kamala Harris to be the Democrat nominee! pic.twitter.com/UyK2MJ6XiQ