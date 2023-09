Χάος στη Νέα Υόρκη από τις πλημμύρες - Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Νέα Υόρκη, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε όλη την περιοχή.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρό «μπλακ άουτ» στην πόλη, καθώς η άνοδος των υδάτων διέκοψε τις μετακινήσεις και εγκλώβισε ανθρώπους σε αυτοκίνητα και σπίτια. Ολόκληρες γραμμές του μετρό έκλεισαν, μεγάλοι οδικοί άξονες μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ τα παιδιά οδηγήθηκαν σε πάνω ορόφους των πλημμυρισμένων σχολείων.

⚡🇺🇲 #USA - People grocery shopping in knee high water during the apocalyptic flooding in New York City today. #NewYorkFlood #NYC #flood #WeatherAlert pic.twitter.com/TokYZtxmdx

Η κυβερνήτης προέτρεψε τους Νεοϋορκέζους να παραμείνουν στα σπίτια τους αν μπορούν και δήλωσε ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν ομάδες διάσωσης από πλημμύρες στις κομητείες Nassau και Westchester.

«Είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να αποφύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους», ανέφερε η κυβερνήτης σε δήλωσή της.

Ολες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης έχουν ανασταλεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι ο χώρος ανεφοδιασμού καυσίμων του αεροδρομίου και οι κοντινοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι κάτοικοι λάμβαναν ειδοποιήσεις από τα κινητά τους τηλέφωνα από τη μετεωρολογική υπηρεσία, που τους προειδοποιούσε για επικείμενες πλημμύρες. Η προειδοποίηση παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το βράδυ. Ωστόσο, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην οδηγούν παρότι η καταιγίδα βρισκόταν σε ύφεση.

Όλη την ημέρα, σε πολλούς σταθμούς του μετρό δημιουργήθηκαν καταρράκτες με νερό, με τα δρομολόγια να διακόπτονται ακόμη και σε μεγάλους κόμβους όπως το Barclays Center.

Ο πρόεδρος της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη μέχρι το τέλος της ημέρας δέχθηκε όση βροχή συνήθως δέχεται σε διάστημα τριών μηνών. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ο ποταμός Μπρονξ είχε φτάσει τα 4,9 πόδια και κινδύνευε να σπάσει τις όχθες του.

Brooklyn, New York. Not a developing country with poor municipal governance.

Climate change is real. It disrupts everything in its way. #TheRedPlanet pic.twitter.com/XI9oQXTqdr