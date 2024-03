Επιβάτης σε πτήση της American Airlines ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε εκτός αεροπλάνου, αφού εκτόξευσε αντισημιτικό υβρεολόγιο σε μια αεροσυνοδό, μεταδίδει η New York Post.

Στην πτήση 2506 της American Airlines, με προορισμό τη Φιλαδέλφεια, ξέσπασε πριν καν απογειωθεί το αεροπλάνο από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τάμπα, το απόγευμα της Τρίτης (19/03).

Ο επιβάτης, που φορούσε ένα μπλε και άσπρο ριγέ πουκάμισο, εκτόξευσε ύβρεις προς το προσωπικό και τους επιβάτες προτού κατηγορήσει τους άλλους επιβάτες ότι «συνωμότησαν» εναντίον του, καθώς τον κατεύθυναν έξω από το αεροσκάφος, όπως δείχνει βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνει τον γύρο του κόσμου.

NEW: American Airlines passenger gets put in a headlock and escorted off plane after yelling an anti-Semitic slur and blaming white people for his problems.



The man was accused of hitting someone and got angry, triggering him to launch anti-Semitic slurs.



"I'll see about it… pic.twitter.com/WLHuqeOV91