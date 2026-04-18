Handelsblatt: Αδιέξοδο των εταιρειών για το γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών FCAS

Οι μεσολαβητές δεν κατάφεραν να επιλύσουν τη διαμάχη μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στο γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών FCAS, αν και οι πολιτικοί ηγέτες εξακολουθούν να έχουν περιθώρια να παρέμβουν, μετέδωσε η γερμανική Handelsblatt το Σάββατο.

Αναφερόμενη σε πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι μεσολαβητές – ένας από τη Γαλλία και ένας από τη Γερμανία – θα υποβάλουν ξεχωριστές εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα ενημερωθεί για την κατάσταση της διαμάχης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σχεδιάζει να αποφασίσει μέχρι την Τρίτη για τη θέση της Γερμανίας, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ο Μερτς αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο την Πέμπτη και την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών FCAS έχει καθυστερήσει λόγω μιας παρατεταμένης διαμάχης σχετικά με τον έλεγχο μεταξύ της γαλλικής Dassault Aviation και της Airbus, η οποία εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία στο έργο των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο επικεφαλής της Dassault Aviation δήλωσε την 1η Απριλίου ότι έδινε στην εταιρεία του δύο έως τρεις εβδομάδες για να δει αν θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το σύστημα αεροπορικής μάχης.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Μερτς δήλωσε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσει το πρόγραμμα και ότι είχαν διοριστεί δύο μεσολαβητές για να ξεπεραστούν οι διαφορές.