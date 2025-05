Reuters, Jerusalem Post

Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η νέα αμερικανική πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς οι τρομοκράτες της Χαμάς ισχυρίζονται ότι συμφώνησαν με την πρόταση του Αμερικάνου απεσταλμένου, τη στιγμή που ο Γουίτκοφ το διαψεύδει.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση για κατάπαυση του πυρός του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ συμφώνησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς, υποστήριξε Παλαιστίνιος αξιωματούχος τη Δευτέρα (26/05) στο Reuters.

Ειδικότερα, η νέα πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ομήρων και εκεχειρία 70 ημερών. Η πρόταση προβλέπει επίσης την απελευθέρωση ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων από αυτούς που εκτίουν μακρές ποινές φυλάκισης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, έδωσε την απάντησή του στους ισχυρισμούς αυτούς, διαψεύδοντας ότι η Χαμάς είχε αποδεχθεί τη συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

🚨🚨🚨BREAKING: White House envoy @SteveWitkoff rejects Hamas' claim that the group has agreed to his proposal for a hostage and ceasefire deal and tells me: "What I have seen from Hamas is disappointing and completely unacceptable"