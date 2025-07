Χαμάς: Απειλεί τους Παλαιστίνιους να μην δεχτούν ανθρωπιστική βοήθεια από ΗΠΑ και Ισραήλ

Το «υπουργείο Εσωτερικών» της Γάζας, που διοικείται από τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, προειδοποίησε την Πέμπτη τους κατοίκους του παράκτιου θύλακα να μην βοηθήσουν το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Απαγορεύεται αυστηρά η συναλλαγή, η εργασία για ή η παροχή οποιασδήποτε μορφής βοήθειας ή κάλυψης στην αμερικανική οργάνωση (GHF) ή στους τοπικούς ή ξένους πράκτορές της», αναφέρει ανακοίνωση του αποκαλούμενο υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς.

«Θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε αποδειχθεί ότι εμπλέκεται σε συνεργασία με αυτόν τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των μέγιστων ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανθρωπιστική οργάνωση GHF έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Χαμάς κατασκεύασε κατηγορίες εναντίον της. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X αργά την Τετάρτη (02/07), κατηγόρησε την ένοπλη ομάδα για: «μια σκόπιμη εκστρατεία για την αποτροπή της ροής βοήθειας προς τον λαό της Γάζας εκτός του ελέγχου της Χαμάς».

NEW: We’re shedding light on Hamas’s playbook to try to shut down the Gaza Humanitarian Foundation.



They hate us because our model is working. We have delivered 56 million meals in just one month, and for the first time ever, aid is going directly to civilians, not terror…