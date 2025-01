Χαμάς: Το ερχόμενο Σάββατο η επόμενη απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων

Η επόμενη απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στη Γάζα θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που δεν κατονομάζεται.

«Η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ισραηλινών κρατουμένων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του επόμενου Σαββάτου, κατά την έβδομη ημέρα της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε τηλεφωνικά από την Ντόχα ο αξιωματούχος της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ομήρων που θα απελευθερωθούν τότε, ούτε τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα πρέπει να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα το Ισραήλ.

Στο μεταξύ, στο Ισραήλ βρίσκονται από το απόγευμα της Κυριακής οι τρεις γυναίκες όμηροι που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που υπεγράφη με το Ισραήλ.

Τα βλέμματα όλα στρέφονται πλέον στο Ισραήλ το οποίο καλείται τώρα να προχωρήσει στην απελευθέρωση 95 Παλαιστίνιων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν πλάνα από τις Ισραηλινές φυλακές στις οποίες έφτασαν λεωφορεία για τη μεταγωγή τους.

Στο μεταξύ, ισραηλινά άρματα μάχης «Merkava» και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού «Namer» σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, άρχισαν να αποσύρονται από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά από μάχες κατά της Χαμάς για πάνω από ένα χρόνο.

“Merkava” Mark 3/4 Main Battle Tanks, “Namer” Armored Personnel Carriers, “Puma” Armored Engineering Vehicles, and Caterpillar D9 Armored Bulldozers with the 432nd Infantry Battalion of the Givati Brigade, seen withdrawing last night from the Gaza Strip, after fighting against… pic.twitter.com/ILHSRAOzOM