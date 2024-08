Χαμάς: Επίθεση με ρουκέτα στο κεντρικό Ισραήλ - Ήχησαν σειρήνες

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη ρουκέτας από τη Χαν Γιουνίς στην πόλη της Ρισόν Λεζιόν στο κεντρικό Ισραήλ, χωρίς πάντως να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Στην πόλη ήχησαν σειρήνες για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, ενώ στην ανακοίνωσή της η τρομοκρατική οργάνωση τόνισε πως εκτόξευσε μία ρουκέτα μεγάλου βεληνεκούς προς το Τελ Αβίβ.

The Impact Site of the Long-Range M90 Rocket launched by Hamas towards Tel Aviv, can be seen in an Open Area on the Outskirts of Rishon LeZion. pic.twitter.com/AjQAuEpcRK