Χαμάς: Απορρίπτει την ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ο επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας απέρριψε την Πέμπτη (17/04) την ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση πυρός.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Χαλίλ αλ Χάγια ισχυρίστηκε πως η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που θα προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακα.

Παράλληλα, από την επανέναρξη των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στις 18 Μαρτίου, σήμερα το 30% της συνολικής έκτασης της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του οχυρωματικού έργου υπό την ονομασία «Άξονας Μοράγκ», περικυκλώθηκε η ευρύτερη περιοχή της Ράφα προκειμένου να συμπεριληφθεί στη νέα διευρυμένη αποστρατικοποιημένη ζώνη, που εκτείνεται έως τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

Palestinians renewed protests against Hamas and the war in the northern Gaza Strip city of Beit Lahiya today.



At one point, Hamas supporters reportedly tried to influence the demonstrations with pro-Hamas slogans. They were quickly expelled by protestors. pic.twitter.com/KHsPWkyPy9