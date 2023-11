Χαμάς: Αποκαλυπτικό βίντεο από τις πρώτες στιγμές της επίθεσης

Oι IDF έδωσαν στο CΝΝ ένα βίντεο από την bodycam ενός τρομοκράτη της Χαμάς τις πρώτες στιγμές της επίθεσης στην 7η Οκτωβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται οι τρομοκράτες της Χαμάς αθώς τρέχουν προς τα σύνορα, ενώ φωνάζουν «Αλλάχου Άκμπαρ, μια φράση που σημαίνει «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά.

Μετά από τρία λεπτά οδήγησης, διασχίζουν τον πρώτο συνοριακό φράχτη που χωρίζει τη Γάζα από το Ισραήλ.

