Χαμάς: Απειλεί με εκτελέσεις ομήρων - Νέο προπαγανδιστικό βίντεο (vid)

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα ότι «έχασαν την επαφή» με την ομάδα που κρατά τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ένταν Αλεξάντερ.

«Χάσαμε την επαφή με την ομάδα που κρατά τον στρατιώτη Ένταν Αλεξάντερ, έπειτα από έναν βομβαρδισμό που έπληξε το μέρος όπου βρίσκονταν» ανέφερε το μήνυμα του εκπροσώπου των Ταξιαρχών, Άμπου Ομπέιντα, στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ομπέιντα πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί η επαφή με αυτήν την ομάδα.

Ο Αλεξάντερ είναι ο μοναδικός εν ζωή όμηρος που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα και παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς. «Ο κατοχικός στρατός προσπαθεί σκόπιμα να απαλλαγεί από την πίεση (που συνιστά το θέμα) των αιχμαλώτων με διπλή υπηκοότητα, ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο εξόντωσης του λαού μας», ισχυρίστηκε ο Ομπέιντα.

Οι Ταξιαρχίες έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο στο οποίο τρομοκράτες τους κουβαλούν φέρετρα. «Σύντομα, τα παιδιά σας θα επιστρέψουν σε μαύρα φέρετρα» γράφει στον υπότιτλο. «Οι ηγέτες σας υπέγραψαν την απόφαση εκτέλεσης των κρατουμένων στη Λωρίδα της Γάζας».

Qassam Brigades: "Be prepared, soon your children will return in black coffins, with their bodies torn apart by shrapnel from your army’s missiles. Your leadership has signed the decision to execute the prisoners in the Gaza Strip.”#NetanyahuWarCriminalpic.twitter.com/rGNueZffoI