Χάγη: Διεθνής σύνοδος για την Tεχνητή Nοημοσύνη και τη χρήση της στον Στρατό

Η πρώτη διεθνής σύνοδος για τη χρήση της Tεχνητής Nοημοσύνης στον στρατιωτικό τομέα, όπως συμβαίνει ήδη σήμερα στην Ουκρανία, ξεκίνησε σήμερα στην Ολλανδία, με στόχο να τεθούν ρυθμιστικοί κανόνες στις «καταστροφικές» δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των ρομπότ.

«Η Tεχνητή Nοημοσύνη είναι παντού, αλλάζει τον τρόπο ζωής μας, τον τρόπο που δουλεύουμε και αλλάζει, προφανώς, τον στρατό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας στην έναρξη της συνόδου αυτής που διεξάγεται στη Χάγη με τη συμμετοχή 50 χωρών, μεταξύ των οποίων είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα. Η Ρωσία δεν προσκλήθηκε, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

«Φανταστείτε έναν πύραυλο να χτυπά μια πολυκατοικία. Μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτιμήσει τις επιπτώσεις και να δείξει πού θα μπορούσαν να βρίσκονται οι επιζώντες», πρόσθεσε ο Βόπκε Χούκστρα.

«Το ακόμη εντυπωσιακότερο είναι ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη θα μπορούσε να αναχαιτίσει τον πύραυλο (…) αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να προκαλέσει καταστροφή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αυτό είναι ανησυχητικό», τόνισε. Στον στρατιωτικό τομέα η Tεχνητή Nοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για την αναγνώριση, την επιτήρηση και την ανάλυση μιας κατάστασης.

