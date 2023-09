Χαβάη: Για τρίτη φορά εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα (vid)

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στο νησί της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται το απόγευμα της Κυριακής, με τις ροές να περιορίζονται επί του παρόντος στο έδαφος του γύρω κρατήρα, ανακοίνωσε την Κυριακή το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Οι εικόνες δείχνουν ρωγμές στη βάση του κρατήρα του ηφαιστείου που δημιουργούν ροές λάβας στην επιφάνεια του πυθμένα του κρατήρα.

