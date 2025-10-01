Η Ρωσία ενδέχεται να εθνικοποιήσει και να πουλήσει γρήγορα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ξένους, στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού ως αντίποινα για τυχόν κινήσεις της Ευρώπης να κατασχέσει ρωσικά assets, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπο με γνώση του θέματος.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε την Τρίτη ένα διάταγμα που επιτρέπει την fast-track πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο μιας ειδικής διαδικασίας.

Το διάταγμα έχει ως στόχο να επιταχύνει την πώληση διαφόρων εταιρειών, τόσο ρωσικών όσο και ξένων, σύμφωνα με το Bloomberg. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα ενδέχεται να ανταποκριθεί με αντίστοιχα μέτρα, ανέφερε το πρόσωπο.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς από τον τραπεζικό έως τα καταναλωτική αγαθά, όπως η UniCredit, PepsiCo και Mondelez International.

Το ρωσικό διάταγμα περιορίζει τις προ-πώλησεων αποτιμήσεις σε 10 ημέρες και επιταχύνει την κρατική καταχώριση της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική Promsvyazbank ορίστηκε να χειριστεί τέτοιες συναλλαγές και το διάταγμα του Πούτιν τόνισε ότι οι αλλαγές ήταν μια απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική τάξη θα υπονομευθεί εάν η Δύση προχωρήσει στην κατάσχεση των παγωμένων κρατικών αποθεμάτων της Ρωσίας στο εξωτερικό, τα οποία μπλοκαρίστηκαν ως αντίδραση στην εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το νέο διάταγμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που κάποτε ανήκαν σε Ρώσους επενδυτές. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις κατασχέσεις που στοχεύουν Ρώσους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ξένα διαβατήρια ή που έχουν κατηγορηθεί για εξτρεμισμό ή διαφθορά.

Οι εξελίξεις έρχονται καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στη Δανία την Τετάρτη και εξέτασαν ένα σχέδιο παροχής δανείων ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.