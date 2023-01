H Kίνα επιτρέπει ξανά την προβολή των ταινιών της Marvel

Άρει την απαγόρευση της προβολής των ταινιών της Marvel η Κίνα, μετά από 3,5 χρόνια κατά τα οποία ίσχυε το μέτρο, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι κυκλοφορίες ξένων ταινιών εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τις ρυθμιστικές αρχές της Διεύθυνσης Κινηματογράφου της Κίνας (CFA) η οποία τις απέρριπτε είτε για λόγους λογοκρισίας, είτε για να προστατευτεί η εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία. Ποτέ δεν έχει εξηγήσει τους λόγους αποκλεισμού της Marvel.

Αναλυτές, ωστόσο, έχουν δώσει μία σειρά από εξηγήσεις, όπως η παρουσία ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων, τα σύμβολα αμερικανικού πατριωτισμού, αλλά και η πρόσληψη της σκηνοθέτιδος Κλοέ Ζάο (Chloé Zhao), η οποία έχει επικρίνει σε συνεντεύξεις τη χώρα της.

Έτσι οι ταινίες «Black Panther: Wakanda Forever» και «Ant-Man and The Wasp: Quantumania» θα κυκλοφορήσουν τον Φεβρουάριο, μετά την κινέζικη Πρωτοχρονιά, σηματοδοτώντας τις πρώτες κυκλοφορίες της Marvel στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. Η τελευταία ταινία που είχε προβληθεί στους κινηματογράφους της χώρας ήταν το «Avengers: Endgame» το 2019.

Πρόσφατα, παρατηρήθηκε μία αλλαγή στη στάση της Κίνας προς το Χόλιγουντ όταν επέτρεψε την πρεμιέρα της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον «Avatar: The Way of Water» να γίνει την περίοδο των διακοπών για το νέο σεληνιακό έτος της Κίνας κάτι που συνήθως επιτρέπεται μόνο στις εγχώριες ταινίες. Μέχρι στιγμής η ταινία έχει ξεπεράσει τα $220 εκατ. σε εισπράξεις.