Γιούλια Ναβάλναγια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ο Πούτιν είναι ικανός για όλα - Πρέπει να λογοδοτήσει

«Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που έρχονται στην κηδεία του συζύγου μου θα μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν εν ειρήνη ή θα συλληφθούν από την αστυνομία», είπε η Γιούλια Ναβάλναγια, γυναίκα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε μέσα σε ρωσική φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

"Putin killed my husband, Alexei Navalny" says Yulia Navalnaya.



"On his orders, Alexei was tortured for three years. He was starved in a tiny stone cell, cut off from the outside world and denied visits, phone calls and then even letters."https://t.co/QnCEpudrCO pic.twitter.com/U2wWynSgsH