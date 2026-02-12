Άτυπη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ

Διαφωνίες αναμένονται μεταξύ των ηγετών της ΕΕ ως προς το αν η εκστρατεία «Αγοράστε ευρωπαϊκά προϊόντα» αποτελεί τη λύση για την οικονομική ύφεση της Ευρώπης, στη σημερινή άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Βέλγιο,

Στην ατζέντα της Συνόδου είναι το πώς η Ευρώπη μπορεί να ανακτήσει την οικονομική της ανταγωνιστικότητα έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, σε μια εποχή οικονομικών απειλών και πολιτικών αναταραχών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ΕΕ εξετάζει την κάποτε ταμπού πολιτική της ευρωπαϊκής προτίμησης, δηλαδή την ευνοϊκή μεταχείριση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε στρατηγικούς τομείς όπως η καθαρή τεχνολογία. Η πολιτική «Αγοράστε ευρωπαϊκά», που προωθείται από καιρό από τη Γαλλία, μπορεί να σημαίνει την επιβολή στις κυβερνήσεις να δίνουν προτεραιότητα στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα στις δημόσιες συμβάσεις.

Στα τέλη του μήνα, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει έναν νόμο για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης, ο οποίος αναμένεται να θέσει στόχους σε μια σειρά στρατηγικών προϊόντων, όπως τα φωτοβολταϊκά και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ότι η ευρωπαϊκή προτίμηση πρέπει να επικεντρωθεί σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς, όπως οι καθαρές τεχνολογίες, τα χημικά, ο χάλυβας, η αυτοκινητοβιομηχανία και η άμυνα, «διαφορετικά οι Ευρωπαίοι θα παραγκωνιστούν».

Το περιέγραψε ως «αμυντικό μέτρο» και απαραίτητη, διότι «αντιμετωπίζουμε αθέμιτους ανταγωνιστές που δεν σέβονται πλέον τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου».

Οι επιφυλακτικοί

Μια ομάδα χωρών της Βόρειας Ευρώπης που υποστηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο δεν είναι πολύ δεκτικοί πάντως. Σε κοινό έγγραφο των σκανδιναβικών χωρών, των χωρών της Βαλτικής και των Κάτω Χωρών αναφέρεται ότι η ευρωπαϊκή προτίμηση «ενδέχεται να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο πολύπλοκων κανονισμών» και να απομακρύνει τις επενδύσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέφυγαν το θέμα σε πρόσφατο κοινό έγγραφο, αλλά βρήκαν κοινό έδαφος όσον αφορά τη «νομοθετική αυτοσυγκράτηση», ή την ελάττωση της ρύθμισης από την ΕΕ

Στο μεταξύ, παρά την προσέγγιση στις γαλλο-γερμανικές σχέσεις μετά την εκλογή Μερτς, το Παρίσι και το Βερολίνο διαφωνούν σε βασικά οικονομικά ζητήματα.

Πάντως και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το «Buy European». Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη, είπε ότι η ευρωπαϊκή προτίμηση είναι «ένα απαραίτητο μέσο» σε στρατηγικούς τομείς. «Αλλά θέλω να είμαι σαφής – είναι μια λεπτή γραμμή που πρέπει να περπατήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι κάθε πρόταση πρέπει να «υποστηρίζεται από ισχυρή οικονομική ανάλυση και να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις».