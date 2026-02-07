Γροιλανδία: Επιφυλάξεις της ΥΠΕΞ για τις συζητήσεις με τους Αμερικανούς

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βιβιάν Μότσφελντ, δήλωσε το Σάββατο ότι, αν και είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν έχουν ακόμη φτάσει στο σημείο που επιθυμεί η Γροιλανδία και είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε πού θα οδηγήσουν.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θέλουμε. Ο δρόμος θα είναι μακρύς, οπότε είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα καταλήξουμε τελικά» ανέφερε η ίδια σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους ομολόγους της από τη Δανία και τον Καναδά.