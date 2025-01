Νετανιάχου: Την Κυριακή επιστρέφουν οι πρώτοι όμηροι - Συνεδριάζει στις 15:30 η κυβέρνηση

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ότι παρά τις καθυστερήσεις στην υπογραφή της συμφωνίας και την έγκρισή της από την κυβέρνηση, οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν από τη Γάζα την Κυριακή, όπως είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, μόλις η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εγκριθεί τόσο από το Υπουργικό Συμβούλιο ασφαλείας όσο και από την ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου και τεθεί σε ισχύ, «η απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προγραμματισμένο περίγραμμα», κατά το οποίο τρεις γυναίκες όμηροι θα απελευθερωθούν την Κυριακή.

The Security Cabinet discussion has begun, at the Prime Minister's Office.



Before the meeting, an operational security assessment was held on the implementation of the agreement, chaired by Prime Minister Netanyahu, together with the negotiating team which has returned from Doha pic.twitter.com/3uPMwTSO3U