Γουίτκοφ: Ο Τραμπ θα προεδρεύσει μιας μεγάλης συνάντησης στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει μιας «μεγάλης συνάντησης» στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη για να συζητήσουν το «ολοκληρωμένο σχέδιο» που καταρτίζει η κυβέρνηση για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που ο Γουίτκοφ αποκάλυψε την ύπαρξη ενός αμερικανικού σχεδίου για την λεγόμενη «επόμενη μέρα», καθώς η Ουάσινγκτον έχει σε μεγάλο βαθμό αναβάλει το θέμα στους Άραβες συμμάχους της στην περιοχή από τις δηλώσεις του Τραμπ τον Φεβρουάριο σχετικά με το όραμά του να καταλάβει τη Γάζα και να μεταφέρει μόνιμα τους κατοίκους της.

Παρότι το Ισραήλ χαιρέτισε την ιδέα, απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή, οι οποίοι ο Τραμπ ήλπιζε ότι θα ήταν πρόθυμοι να δεχτούν Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Πολλοί άνθρωποι θα δουν πόσο ισχυρή είναι και πόσο καλοπροαίρετη είναι, και αντανακλά τα ανθρωπιστικά κίνητρα του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξη στο Fox News, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ έγινε πρωτοσέλιδο όταν δήλωσε ότι θα αποκάλυπτε ένα νέο σχέδιο βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το σχέδιο θα ανακοινωνόταν λίγο αργότερα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Τελικά, το Υπουργείο Εξωτερικών υπέδειξε ότι η κυβέρνηση θα αρκεστεί στην αύξηση του αριθμού των σημείων διανομής που λειτουργούν από το αμφιλεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα από τρεις σε 16.

Ωστόσο, αυτή η επέκταση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει μόνο τα μισά από τα 30 εκατομμύρια δολάρια που έχουν δεσμευτεί για το έργο, το οποίο πιθανότατα θα κοστίσει πολύ περισσότερο.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι η επίσημη θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι να αντιταχθεί σε πρόσθετες μερικές συμφωνίες ομήρων στη Γάζα, τασσόμενος υπέρ του Ισραήλ, το οποίο απέφυγε να απαντήσει σε μια πρόταση που έγινε δεκτή από τη Χαμάς για σταδιακή απελευθέρωση των 50 εναπομεινάντων αιχμαλώτων, 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία δύο άλλων.