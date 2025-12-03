Πόλεμος στην Ουκρανία

Γούιτκοφ και Κούσνερ ενημερώσαν τον Τραμπ για τις συζητήσεις με την Ουκρανία
Γούιτκοφ και Κούσνερ ενημερώσαν τον Τραμπ για τις συζητήσεις με την Ουκρανία

Οι Αμερικανοί Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ ενημέρωσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά από μια «εξονυχιστική και παραγωγική συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη, δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια εξονυχιστική και παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κ. Κούσνερ ενημέρωσαν τον πρόεδρο και τους Ουκρανούς μετά τη συνάντηση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

