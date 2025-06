Γουίτκοφ: Και άλλες χώρες θα προσχωρήσουν σύντομα στις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Την πεποίθησή του επανέλαβε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, την Τετάρτη τ ότι και άλλες χώρες θα προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων μουσουλμανικών κρατών.

Επίσης, ο Γουίτκοφ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, στον απόηχο του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ, που έληξε την Τρίτη με κατάπαυση του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ — μια συμφωνία στην οποία ο απεσταλμένος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

«Πιστεύουμε ότι θα έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις για χώρες που προσχωρούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε στο CNBC σε συνέντευξή του.

Steve Witkoff: "We expect big announcements in the Abraham Accords, with new countries that no one would have imagined would join the agreements" pic.twitter.com/u1VfenRRG0