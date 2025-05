Υπο προϋποθέσεις το «ναι» της Χαμάς στην πρόταση Γουίτκοφ - «Εντελώς απαράδεκτη απάντηση» λένε οι ΗΠΑ

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι δεν έχει απορρίψει την πρόταση Γουίτκοφ για κατάπαυση του πυρός, θέτοντας στο τραπέζι συγκεκριμένους «αστερίσκους», τους οποίους όμως οι ΗΠΑ αξιολογούν ως «απαράδεκτους».

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση του Γουίτκοφ ήταν ασύμβατη με όσα συμφώνησε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι η θέση του Αμερικανού απεσταλμένου απέναντι στην οργάνωση ήταν «άδικη» και έδειχνε «πλήρη προκατάληψη» προς το Ισραήλ.

Ως απαράδεκτη σχολιάζει την απάντηση της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, ο ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ. «Μας οδηγεί μόνο προς τα πίσω» σχολίασε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτηση του αναφέρει ότι η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχθεί το σχέδιο που προτείνεται, διότι αυτός είναι ο μονος τροπος ώστε να κλείσει μια συμφωνία εκεχειρίας 60 ημερών τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στίβ Γουίτκοφ:

Έλαβα την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εντελώς απαράδεκτη και μας οδηγεί μόνο προς τα πίσω.

Η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση-πλαίσιο που προτείναμε ως βάση για συνομιλίες εγγύτητας, τις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως την ερχόμενη εβδομάδα.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κλείσουμε μια συμφωνία εκεχειρίας 60 ημερών τις επόμενες ημέρες, κατά την οποία οι μισοί από τους ζωντανούς ομήρους και οι μισοί από τους νεκρούς θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους και κατά την οποία μπορούμε να έχουμε στις συνομιλίες προσέγγισης ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια μόνιμη εκεχειρία.

