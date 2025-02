Google Maps: Μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής»

Η υπηρεσία χαρτών της Google στην Αμερική μετονόμασε επίσημα τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» για τους χρήστες στις ΗΠΑ, μετά από αίτημα του Αμερικανού προέδρου. Οι χρήστες στο Μεξικό θα συνεχίσουν να βλέπουν τον «Κόλπο του Μεξικού», ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα βλέπει το αρχικό όνομα με την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» σε παρένθεση.

Google Maps has updated the "Gulf of Mexico" to the "Gulf of America." pic.twitter.com/8HAwnC0oEW

Η Google αναφέρει ότι καθορίζει την τοποθεσία ενός χρήστη - και συνεπώς την ονοματοθεσία του υδάτινου όγκου που βλέπει - χρησιμοποιώντας δεδομένα από το λειτουργικό σύστημα του κινητού, τη SIM και το δίκτυό του. Οι χρήστες υπολογιστή θα βλέπουν την αλλαγή με βάση τις ρυθμίσεις αναζήτησης ή την τοποθεσία της συσκευής.

Σε δήλωσή της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ η Google σημειώνει ότι οι αλλαγές των ονομάτων τοποθεσιών γίνονται με βάση επίσημες κυβερνητικές πηγές, σε αυτή την περίπτωση το Πληροφοριακό Σύστημα Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) των ΗΠΑ

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.