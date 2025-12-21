Google και Apple προειδοποιούν εργαζομένους με βίζα να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τη Google και την Apple προειδοποίησαν ότι εργαζόμενοι που χρειάζονται σφραγίδα βίζας για να επανεισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από τη χώρα, λόγω μεγαλύτερων από το συνηθισμένο χρόνων επεξεργασίας των θεωρήσεων, σύμφωνα με το Business Insider.

Το BI αναφέρει ότι έχει δει εσωτερικά σημειώματα από το BAL Immigration Law (που εκπροσωπεί τη Google) και το Fragomen (που εκπροσωπεί την Apple), σύμφωνα με το TechCrunch.

«Με δεδομένες τις πρόσφατες εξελίξεις και την πιθανότητα απρόβλεπτων, παρατεταμένων καθυστερήσεων κατά την επιστροφή στις ΗΠΑ, συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους εργαζομένους που δεν διαθέτουν έγκυρη σφραγίδα βίζας H-1B να αποφύγουν προς το παρόν τα διεθνή ταξίδια», φέρεται να αναφέρει το σημείωμα της Fragomen.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε στο BI ότι οι πρεσβείες «δίνουν πλέον απόλυτη προτεραιότητα στον ενδελεχή έλεγχο κάθε υπόθεσης βίζας, πάνω από οτιδήποτε άλλο».

Το Salon αναφέρει επίσης ότι «εκατοντάδες» Ινδοί επαγγελματίες που ταξίδεψαν στην πατρίδα τους τον Δεκέμβριο για να ανανεώσουν τις αμερικανικές άδειες εργασίας τους είδαν τα ραντεβού τους στις αμερικανικές πρεσβείες να ακυρώνονται ή να επαναπρογραμματίζονται, λόγω νέων απαιτήσεων ελέγχου των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων.

Το TechCrunch επικοινώνησε με τη Google και την Apple για σχόλια. Και οι δύο εταιρείες, μαζί με άλλους μεγάλους εργοδότες στον κλάδο της τεχνολογίας, είχαν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις τον Σεπτέμβριο, όταν ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι εργοδότες θα έπρεπε να καταβάλουν τέλος 100.000 δολαρίων για τις αιτήσεις βίζας H-1B.