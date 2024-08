Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε την Παρασκευή ότι κάποια νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού κινδυνεύουν «να αφανιστούν» λόγω των κυκλώνων, της αύξησης της θερμοκρασίας του ωκεανού και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, φαινόμενα τα οποία προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Η υψηλή και αυξανόμενη στάθμη των θαλασσών αποτελεί τεράστια απειλή για τη Σαμόα, τον Ειρηνικό και άλλα μικρά, αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν αποφασιστική διεθνή δράση», τόνισε ο Γκουτέρες από την Απία, πρωτεύουσα της Σαμόα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

I thank Prime Minister Fiamē Naomi Mataʻafa for welcoming me to Samoa.



This is the first stop in my visit to the Pacific Islands - a region that has demonstrated enormous resilience & leadership in the face of the climate crisis. pic.twitter.com/gTTtUh5Df8