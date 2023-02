Γκλεμπ Παβλόβσκι: Πέθανε ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους πολέμιους του Πούτιν

Ο Γκλεμπ Παβλόφσκι, ένας Ρώσος πολιτικός επιστήμονας και πρώην σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αργότερα έγινε ένας από τους πιο μεγάλους επικριτές του, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Ο Παβλόβσκι πέθανε έπειτα από «σοβαρή ασθένεια», δήλωσε σήμερα στην οικονομική εφημερίδα Vedomosti ο Σιμόν Κορντόνσκι, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών της Μόσχας.

Ο εκλιπών ήταν μια σημαίνουσα προσωπικότητα της ρωσικής πολιτικής την πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησης Πούτιν, υπηρετώντας ως σύμβουλος του Ρώσου προέδρου και «πολιτικός τεχνολόγος», αναφέρουν οι Moscow Times.

Ίδρυσε το Ίδρυμα Αποτελεσματικής Πολιτικής, μια εταιρεία πολιτικής στρατηγικής που εργάστηκε στις προεδρικές εκστρατείες του Μπόρις Γέλτσιν, του Πούτιν και του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, μεταξύ άλλων.

