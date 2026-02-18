Γκίλφοϊλ: Με τον πρωθυπουργό της Σερβίας συζητήσαμε κοινούς στόχους για ενεργειακή ανεξαρτησία

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σερβίας, Τζούρο Ματσούτ (Djuro Macut), είχε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στα περιθώριο του εορτασμού της εθνικής εορτής της Σερβίας στην Αθήνα.

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας», ανέφερε η κ. Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».