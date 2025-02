Γκέιτς κατά Μασκ: 10 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν μετά το κλείσιμο της USAID

Την απογοήτευσή του από την απόφαση του Ίλον Μασκ να κλείσει την Υπηρεσία Διεθνούς Βοήθειας των ΗΠΑ (USAID), εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς.

Ο ιδρυτής της Microsoft που είναι γνωστός για τις φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες, πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι ο Μασκ ήταν καλός μαζί του μερικές φορές και μερικές φορές κακός. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο CNN, όπου και επέκρινε ορισμένες από τις ενέργειες του Μασκ, όπως αυτή να περικόψει τις ομοσπονδιακές δαπάνες στο πλαίσιο της κυβέρνησης Τραμπ.

"You'd have up to 10 million deaths, if it was stopped abruptly": Bill Gates, chair of the Gates Foundation and author of the new book "Source Code: My Beginnings," weighs in on what could happen if the U.S. cuts foreign aid and PEPFAR is closed down. pic.twitter.com/9UHLpDgG3P