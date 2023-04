Γκ. Μαγιορκίνης για βιολογικό κίνδυνο στο Σουδάν: Δεν αφορά την παγκόσμια υγεία

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε χθες για «κατάσταση βιολογικού κινδύνου» στην πρωτεύουσα του Σουδάν, λόγω κατάληψης εργαστηρίου που περιείχε παθογόνα δείγματα χολέρας και ιλαράς.

Fighting in Sudan eased and more foreigners and locals fled the capital Khartoum, where marauding combatants created what the WHO said was a 'high risk of biological hazard' by seizing a laboratory that stores measles and cholera pathogens for vaccinations https://t.co/qxJyWyCLLw pic.twitter.com/8O1MhxNXou