Η πίεση για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι έρχεται μετά το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, με τον Τραμπ να ομολογεί ότι είναι «δύσκολο» το θέμα του πολέμου και παραδέχτηκε ότι μπορεί ο Πούτιν να μην ενδιαφέρεται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το BBC, παρότι αρχικά ο Τραμπ πίεσε για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, τώρα υπονοεί ότι «θα ήταν καλύτερα» αν οι δύο ηγέτες συναντιόνταν αρχικά χωρίς αυτόν.

Ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, δήλωσε στο BBC ότι «κανείς δεν είχε απορρίψει» την ευκαιρία για άμεσες συνομιλίες, «αλλά δεν θα έπρεπε να είναι μια συνάντηση απλά για να γίνει».

Ο Ζελένσκι στη Μόσχα;

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο Πούτιν είχε προτείνει στον Τραμπ να πάει στη Μόσχα ο Ζελένσκι για συνομιλίες, κάτι που η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ πιθανό να αποδεχτεί και ίσως να ήταν ο τρόπος της Ρωσίας να προτείνει μια τόσο απίθανη επιλογή που το Κίεβο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει.

Η πολυδιαφημισμένη εκεχειρία για την οποία είπε ότι θα μπορούσε να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει δεν έχει υλοποιηθεί και τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία - αλλά έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι επιφυλακτικοί Ευρωπαίοι

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να έχουν πείσει τον Τραμπ ότι τέτοιες δεσμεύσεις θα ήταν ύψιστης σημασίας για την κυριαρχία του Κιέβου σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας εμφανίζονται σημαντικά λιγότερο αισιόδοξοι από τον Τραμπ ότι μια επίλυση του Ουκρανικού θα μπορούσε να είναι εφικτή.

Περισσότερες συνομιλίες υψηλού επιπέδου έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο υποστήριξης του Τραμπ προς την Ευρώπη.