Ανάλυση BBC

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης, παρά τη «θετική εξέλιξη» που είχαν οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως σχολιάζει το BBC, τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εντολή του Αμερικανού προέδρου, δεν κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη, και ο Τραμπ ενδέχεται να ελπίζει ότι, παίρνοντας ο ίδιος την κατάσταση στα χέρια του, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας είναι τόσο βαθύ, που ακόμη και οι διαμεσολαβούμενες από τον Τραμπ συνομιλίες θα είναι δύσκολο να το γεφυρώσουν.

Σε υπόμνημα που παρουσίασε στους Ουκρανούς η Ρωσία τον Ιούνιο, η Μόσχα έθεσε τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις για μια «τελική διευθέτηση» της σύγκρουσης.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στις ουκρανικές περιοχές της Κριμαίας, του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και τη συμφωνία της Ουκρανίας να αποστρατιωτικοποιηθεί, να παραμείνει ουδέτερη, να μην επιτρέψει ξένη στρατιωτική παρουσία και να προχωρήσει σε νέες εκλογές.

«Η ρωσική πλευρά μπορεί να το παρουσιάσει με δώδεκα διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε υποχωρήσεις και σοβαρές διαπραγματεύσεις», έγραψε η Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανοβάγια.

«Όμως η βασική θέση παραμένει αμετάβλητη: η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει πλέον καλύτερη εικόνα των όρων υπό τους οποίους η Ρωσία θα ήταν διατεθειμένη να τερματίσει τον πόλεμο.

Δεν είναι σαφές εάν αυτοί οι όροι έχουν αλλάξει. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει τους στόχους της τον Ιούνιο και ότι αυτοί οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι.

Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε σε μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τις σκληρές της προϋποθέσεις.

Γιατί, λοιπόν, ο Πούτιν να συμφωνήσει σε συνομιλίες αυτή τη χρονική στιγμή;

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ελπίζει πως, συμμετέχοντας σε διάλογο, μπορεί να αποφύγει τις δευτερογενείς κυρώσεις που έχει απειλήσει να επιβάλει ο Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας ήδη από την Παρασκευή.