Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εκρηκτικό μείγμα: τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, την αβεβαιότητα από ενδεχόμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ και την άνοδο της ακροδεξιάς σε πολλές χώρες. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η νέα κυβερνητική κρίση στη Γαλλία - με την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να καταρρέει μόλις 14 ώρες μετά τον σχηματισμό της— έχει προκαλέσει πανευρωπαϊκή ανησυχία και αναταράξεις στις αγορές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, διπλωμάτες και αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι η αποσταθεροποίηση στο Παρίσι υπονομεύει τη διεθνή επιρροή του Εμανουέλ Μακρόν σε ζητήματα όπως η Ουκρανία και η Γάζα, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο για την ίδια την ευρωζώνη. «Η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει· η αστάθεια της απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Οι αγορές αντέδρασαν με πτώση του δείκτη CAC 40 και αποδυνάμωση του ευρώ, καθώς εντείνεται ο φόβος για νέες εκλογές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη Μαρίν Λεπέν και το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός. Το ενδεχόμενο πρόωρης παραίτησης του Μακρόν, αν και ο ίδιος το διαψεύδει, εντείνει την αβεβαιότητα.

Η κρίση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Γαλλία παραμένει βασικός πυλώνας της Ε.Ε., δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της, μοναδική πυρηνική δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη πολιτική αστάθεια περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, από τον προϋπολογισμό μέχρι την κοινή άμυνα.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση του «γαλλογερμανικού άξονα» αφήνει κενό ηγεσίας την ώρα που η Ρωσία εντείνει την επιθετικότητά της και οι ΗΠΑ του Τραμπ απομακρύνονται από την Ευρώπη. Όπως σχολίασε Γάλλος αξιωματούχος, «η Γαλλία απουσιάζει τη στιγμή που η Ευρώπη τη χρειάζεται περισσότερο».