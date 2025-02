Οι αναλυτές της Μέσης Ανατολής έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν η ειρηνευτική συνθήκη Αιγύπτου-Ισραήλ του 1979 είναι ανθεκτική. Σύμφωνα με ανάλυση του Foreign Policy, οι τελευταίοι 16 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν προσθέσει νέα ένταση σε μια σχέση που συχνά βρισκόταν υπό δημόσια πίεση.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων αναμετρήσεων μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ, αξιωματούχοι και στις δύο χώρες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της συνθήκης. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Στις 6 Ιανουαρίου, ο Marc Zell, ένας Αμερικανός δικηγόρος που ζει στο Ισραήλ, δημοσίευσε στο X ότι οι Αιγύπτιοι είχαν αναπτύξει μεγάλο αριθμό δυνάμεων στη χερσόνησο του Σινά, συμπεριλαμβανομένου «μεγάλου αριθμού στρατευμάτων, την κατασκευή αντιαρματικών εμποδίων [και] την ανάπτυξη τεθωρακισμένων τμημάτων».

BREAKING: Israel is extremely concerned about an unexplained Egyptian military buildup in the Sinai not far from the Israeli border which Israel says is a gross violation of the Peace Treaty between Egypt and Israel. The buildup includes deployment of large numbers of troops,…