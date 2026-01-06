Μια πιο καθαρή εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται για τις συνέπειες — αλλά και για το ποιοι ωφελούνται — από την αιφνιδιαστική σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Στο άμεσο διάστημα που ακολούθησε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιχειρεί να επαναβεβαιώσει τον έλεγχό της, ορκίζοντας την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η άνοδος της Ροντρίγκες στην κορυφή είναι μια εξέλιξη που, κατά πάσα πιθανότητα, ικανοποιεί την παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία.

Venezuela’s Acting President Delcy Rodríguez is seen as best positioned to shepherd through the US plan to restore Venezuela to its glory days as an oil gusher: Here is your Evening Briefing. https://t.co/XRxontHODM — Bloomberg (@business) January 6, 2026

Ως υπουργός Πετρελαίου η ίδια, η Ροντρίγκες αποτελούσε εδώ και χρόνια βασικό σημείο επαφής για κορυφαία στελέχη του κλάδου, τους οποίους είχε εντυπωσιάσει χειριζόμενη τη βιομηχανία της Βενεζουέλας μέσα σε συνθήκες διεθνών κυρώσεων, οικονομικών πιέσεων και εσωτερικής κακοδιαχείρισης.

Παρά την αφοσίωσή της στο καθεστώς Μαδούρο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη για να προωθήσει το αμερικανικό σχέδιο αποκατάστασης της Βενεζουέλας ως μεγάλης πετρελαιοπαραγωγού δύναμης, όπως υποστηρίζουν το τελευταίο διάστημα στελέχη και λομπίστες.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες, η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε ανεξάρτητα στο ίδιο συμπέρασμα. Στο επιτελείο του Αμερικανού προέδρου εκτιμήθηκε ότι η Ροντρίγκες, σε αντίθεση με τη σκληρή αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια στοιχειώδη συνέχεια στη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, αποφεύγοντας το χάος που συχνά ακολουθεί την απότομη ανατροπή καθεστώτων –με το Ιράκ μετά τον Σαντάμ Χουσεΐν να λειτουργεί ως διαρκής προειδοποίηση.

Οι υποστηρικτές της Ροντρίγκες δεν περιλαμβάνουν άμεσα τους μεγαλύτερους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από την απομάκρυνση του Μαδούρο και προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν πώς θα συνεργαστούν με την Ουάσινγκτον για τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Για τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, ο χρόνος πιέζει. Στα τέλη Δεκεμβρίου, η Βενεζουέλα αναγκάστηκε να κλείσει «πηγάδια» επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος για το πετρέλαιο που είχε μπλοκαριστεί από τις κυρώσεις. Κάθε επιπλέον διακοπή παραγωγής δυσκολεύει την ανάκαμψη και αποδυναμώνει τη θέση της νέας ηγεσίας. Γι’ αυτό και οι πιέσεις προς την Ουάσιγκτον για ταχεία χαλάρωση των περιορισμών είναι έντονες.