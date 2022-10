Νορβηγία: Ακίνητα δίπλα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αγοράζει η ρωσική εκκλησία

Η ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αγοράζει κτήρια στη Νορβηγία με θέα στην πιο σημαντική ναυτική βάση της χώρας και σε άλλα στρατηγικής σημασίας σημεία. Αυτήν την αποκάλυψη έκανε η νορβηγική εφημερίδα Dagbladet που όπως επισημαίνει αυτή η πρακτική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια.

The #Russian Orthodox Church is buying up buildings in #Norway with a view of military bases, writes Dagbladet. In recent years, the Church has purchased several properties, one of them has a full view of the country's most important naval base, Haakonsvern. pic.twitter.com/EHqmYbClu0