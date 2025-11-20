Γερμανός ΥΠΕΞ: Διαπραγμάτευση μόνον με Ουκρανία – Να συμπεριληφθεί και η Ευρώπη

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ σχολιάζοντας τις πληροφορίες για ένα αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία σχολίασε ότι κάθε διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την Ουκρανία όσο και την Ευρώπη.

«Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για ειρήνευση στην Ουκρανία θα πρέπει να γίνει μόνο με την Ουκρανία, θα πρέπει δε να συμπεριληφθεί και η Ευρώπη», είπε ο Βάντεφουλ από τις Βρυξέλλες. Χαιρέτισε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται και οδηγεί στη φάση της διαπραγμάτευσης. «Αλλά πρώτη προϋπόθεση είναι να τερματίσει ο Πούτιν τον επιθετικό του πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, να συμφωνηθεί μία κατάπαυση του πυρός χωρίς προαπαιτούμενα, για να ακολουθήσει μία δίκαιη διαπραγμάτευση», είπε ο Βάντεφουλ. Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί μία «ανθεκτική ειρήνευση, η οποία είναι στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντος».

Μάλιστα, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών προέβλεψε ότι «ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι ο δυσκολότερος για την Ουκρανία», διαβεβαιώνοντας ότι η Γερμανία θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία δίνει τη δική της μάχη για την ελευθερία αλλά μάχεται και για την ελευθερία της Ευρώπης», είπε ο Βάντεφουλ, «για τον λόγο αυτόν θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Επισήμανε ότι η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει την επόμενη χρονιά τη στήριξη σε στρατιωτικό επίπεδο κατά 3 δισεκατομμύρια επιπλέον, ανεβάζοντας σε συνολικά 12 δισεκατομμύρια ευρώ την υποστήριξη της Γερμανίας για το 2026.