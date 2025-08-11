Γερμανός ΥΠΕΞ: Απορρίπτει το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων εκ μέρους της Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ απέρριψε τις εικασίες περί ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανού ειρηνευτικού σχεδίου και τόνισε την απαίτηση της Ευρώπης να συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων.

«Η βία δεν επιτρέπεται να μετακινεί σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σε αυτές τις σημαντικές ημέρες στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, σε σύμπνοια με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από τον Ατλαντικό. Στηρίζουμε τον στόχο του προέδρου των ΗΠΑ να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και ανθεκτική ειρήνη. Η βία δεν επιτρέπεται να μετακινεί σύνορα. Όπου επηρεάζεται η ασφάλειά μας, πρέπει να έχουμε λόγο», τόνισε ο σε ανάρτησή του στο «Χ» έπειτα από διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους του.