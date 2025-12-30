Οι στατηγικοί αναλυτές της Γερμανίας προειδοποιούν ότι τα πρόσφατα κύματα κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθορών και εκστρατειών παραπληροφόρησης ενδέχεται να αποτελούν τα πρώτα προειδοποιητικά πλήγματα ενός νέου πολέμου. Αυτό προκύπτει από εμπιστευτικό κυβερνητικό έγγραφο που είδε το Politico.

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Γερμανία (OPLAN), έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για το πώς το Βερολίνο θα οργανώσει την άμυνα της γερμανικής επικράτειας σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο σχεδιασμός αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση της γερμανικής στρατηγικής, καθώς η χώρα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της εφοδιαστικής υποστήριξης και της ενίσχυσης των συμμαχικών δυνάμεων.



Η αλλαγή αυτή έρχεται καθώς η Ρωσία έχει υιοθετήσει ολοένα και πιο επιθετική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι τα λεγόμενα «υβριδικά μέτρα» - όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι επιχειρήσεις επιρροής - «μπορούν ουσιαστικά να λειτουργήσουν ως προετοιμασία για στρατιωτική σύγκρουση». Σε αντίθεση με το παρελθόν, τέτοιες ενέργειες δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως δευτερεύουσα πίεση, αλλά εντάσσονται άμεσα στη λογική της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Αυτό έχει απτές συνέπειες για τον ρόλο που σχεδιάζει να διαδραματίσει η Γερμανία σε μια μελλοντική σύγκρουση. Το OPLAN παρουσιάζει τη χώρα ως βασική επιχειρησιακή βάση και διάδρομο διέλευσης για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, γεγονός που την καθιστά πιθανό στόχο ήδη από τα πρώτα στάδια μιας κρίσης.



Σύμφωνα με το σχέδιο, η Γερμανία θα μπορούσε να αποτελέσει «προτεραιοποιημένο στόχο συμβατικών επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς», που θα πλήξουν τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές υποδομές.

Το 24σέλιδο έγγραφο - μια «ελαφριά» εκδοχή του συνολικού σχεδίου - περιγράφει ένα μοντέλο κλιμάκωσης πέντε φάσεων, από την έγκαιρη ανίχνευση απειλών και την αποτροπή έως την εθνική άμυνα, τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και τη μεταπολεμική αποκατάσταση.



Σημειώνεται ότι η Γερμανία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη φάση, με έμφαση στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της απειλής, στον κυβερνητικό συντονισμό και στην προετοιμασία μέτρων προστασίας και εφοδιαστικής.

Παράλληλα, ο ρόλος των εγχώριων στρατιωτικών δυνάμεων ενισχύεται σημαντικά. Μονάδες εσωτερικής ασφάλειας αναλαμβάνουν την προστασία κρίσιμων υποδομών, τη διασφάλιση των μετακινήσεων στρατευμάτων εντός της χώρας και τη στήριξη της λειτουργίας του κράτους όσο οι μάχιμες δυνάμεις αναπτύσσονται αλλού.

Οι πολιτικές δομές θεωρούνται εξίσου κρίσιμες για την επιτυχία του σχεδίου, με τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία και τους ιδιωτικούς εργολάβους να χαρακτηρίζονται απαραίτητοι παράγοντες. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «πολλά καθήκοντα απαιτούν πολιτική υποστήριξη», χωρίς την οποία το σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Τους τελευταίους μήνες, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις που θυμίζουν έντονα τα σενάρια του OPLAN. Οι αρχές έχουν καταγράψει αύξηση της ρωσικής κατασκοπείας, των κυβερνοεπιθέσεων και των προσπαθειών χειραγώγησης της κοινής γνώμης, με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ να περιγράφει τη χώρα ως «καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου».