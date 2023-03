Γερμανία: Επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Αμβούργο (vid)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στο Αμβούργο.

Η αστυνομία της γερμανικής πόλης ανέφερε σε ένα tweet ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιοχή Άλστερντορφ.

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές μέσων ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Όπως αναφέρει η αστυνομία του Αμβούργου, το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει ασαφές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για το κίνητρο», έγραψε η αστυνομία στο Twitter. «Σας ζητάμε να μην μοιράζεστε μη ασφαλείς υποθέσεις ή/και να μην διαδίδετε φήμες].

Οι κάτοικοι που ζουν σε κοντινή απόσταση προειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η «Morgenpost» του Αμβούργου, υπάρχουν οκτώ σοβαρά τραυματίες και 17 ελαφρά τραυματίες.

