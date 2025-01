Γερμανία: Δυο νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στην Βαυαρία

Ένας άνδρας 41 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι σε πάρκο στην πόλη Ασάφενμπουργκ της Βαυαρίας το μεσημέρι της Τετάρτης (22/1).

Σύμφωνα τις τοπικές Αρχές, για την επίθεση συνελήφθη ένας 28χρονος Αφγανός.

Επίσης, η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ έχει διακοπεί και η λειτουργία του τοπικού σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς ο ύποπτος επιχείρησε να διαφύγει από τις γραμμές του τρένου.

