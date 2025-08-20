Εκατοντάδες Ρώσοι αντιφρονούντες έχουν καταφύγει στο εξωτερικό για να ξεφύγουν από την κρατική καταστολή. Πολλοί ελπίζουν να έρθουν στη Γερμανία μέσω του προγράμματος «ανθρωπιστικής βίζας». Ωστόσο, η Γερμανία διέκοψε τώρα αυτό το πρόγραμμα.

Περίπου 300 Ρώσοι και Λευκορώσοι ενδέχεται να στερηθούν της δυνατότητας έκδοσης βίζας, δεδομένου ότι το Βερολίνο ανέστειλε τη διαδικασία θεωρήσεων στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ark (Kovcheg), σύμφωνα με την DW.

Το πρόγραμμα Ark στηρίζει από το 2022 Ρώσους που διαφεύγουν της δίωξης από τις ρωσικές αρχές. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για Ρώσους πολίτες που είναι ενάντια στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι θεωρήσεις είχαν ήδη εγκριθεί από το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών έχει εμποδίσει την έκδοσή τους.

Η ανθρωπιστική βίζα σώζει από διώξεις

Ο Αντόν Κ. και ο Αλεξέι Μοσκάλεβ υπέβαλαν αιτήσεις βίζας στη Γερμανία, μαζί με περίπου 300 άλλους Ρώσους και Λευκορώσους. Οι γερμανικές αρχές μπορούν να εκδώσουν βίζα σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους, ακτιβιστές και πολιτικούς που διώκονται στις πατρίδες τους.

Περίπου 2.600 άτομα από τη Ρωσία έχουν λάβει αυτές τις θεωρήσεις για τη Γερμανία από την έναρξη του πολέμου.

Επανεξέταση διαδικασιών

Το υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο ανέφερε ότι η κυβερνητική συμφωνία περιλαμβάνει την πρόθεση να «τερματιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ομοσπονδιακά προγράμματα εισόδου στη χώρα» και ότι εξετάζουν πώς αυτό θα εφαρμοστεί.

«Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Μέχρι να ληφθεί απόφαση, οι διαδικασίες εισόδου φυσικών προσώπων με στόχο τη διασφάλιση των πολιτικών συμφερόντων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά το άρθρο 22, παράγραφος 2 του Νόμου περί Διαμονής έχουν γενικώς ανασταλεί, γεγονός που σημαίνει, ότι επί της αρχής δεν θα δίνονται άδειες εισόδου ούτε θα εκδίδονται θεωρήσεις, εκτός αν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις». Το υπουργείο πρόσθεσε ότι μπορεί να γίνουν εξαιρέσεις «σε ειδικές, μεμονωμένες περιπτώσεις».

Τον Αύγουστο 1.043 άτομα καταγράφηκαν ως πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο The Bell, περίπου 700.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.