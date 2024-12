Γερμανία: Συνελήφθη άνδρας που απειλούσε στο TikTok να σκοτώσει με μαχαίρι όποιον μοιάζει Άραβας ή νότιος

Στον απόηχο του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Μαγδεμβούργο έχουν οξυνθεί τα πνεύματα αλλά και τα κρούσματα μισαλλοδοξίας στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ ένας κάτοικος του Μπρέμερχαφεν της βόρειας Γερμανίας συνελήφθη από τις Αρχές, καθώς απειλούσε μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok να εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Erneut droht ein Rassist mit Terror. Im Video kündigt ein gewisser U. an, er werde am 25. in Bremerhaven auf einem Weihnachtsmaekt „jeden abstechen, der arabisch oder südländisch aussieht“. Die Polizei Bremerhaven bestätigte auf meine Anfrage „Ermittlungen auf Hochtouren“. pic.twitter.com/2Z4VBu7V8n