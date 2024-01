Γερμανία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ στο Αμβούργο (vid)

Στο Αμβούργο συνεχίζονται σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης και αποκλεισμό σημείων πρόσβασης στο λιμάνι.

Κεντρικό αίτημα παραμένει η απόσυρση της απόφασης για κατάργηση της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κέντρο της χανσεατικής πόλης αναμένεται να φθάσουν περί τα 1.500 τρακτέρ, τα οποία χρησιμοποιούν από το πρωί πέντε διαφορετικά σημεία εισόδου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

