Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι μια από τις μεγαλύτερες ακροδεξιές οργανώσεις στη Γερμανία με περίπου 12.900 οπαδούς. Η ιδεολογία τους είναι εθνικιστική, αντισημιτική και ρατσιστική. Υπάρχουν περισσότεροι από 240 σύλλογοι σε όλη τη χώρα και εκπροσωπούνται ακόμη και σε μικρές πόλεις.

Όπως αναφέρει η DW, η έρευνα του πρώτου δημόσιου καναλιού ARD καταδεικνύει πως οι Γκρίζοι Λύκοι απευθύνονται κυρίως σε νέους και οργανώσεις σε όλη τη Γερμανία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες του ARD με κρυφή κάμερα από οργάνωση στο Ντούισμπουργκ Ραϊνχάουζεν που στρατολογεί παιδιά και νέους.

Δείχνει, μεταξύ άλλων, συνομιλία με εκπρόσωπο του συλλόγου, στην οποία γίνεται λόγος για περίπου 90 παιδιά. Στους χώρους της οργάνωσης κρέμονται φωτογραφίες του ιδρυτή των Γκρίζων Λύκων, Αλπαρσλάν Τυρκές, καθώς και πολλά σύμβολα του ακροδεξιού κινήματος.

Ο σύλλογος προσφέρει μαθήματα σε παιδιά ηλικίας τριών έως δέκα ετών, αρκετές ημέρες την εβδομάδα. Η υπάλληλος λέει ότι τα παιδιά μαθαίνουν εκεί, μεταξύ άλλων, ορισμένα κεφάλαια από το Κοράνι και εντρυφούν στα εθνικά σύμβολα και τις αξίες.

«Αυτός είναι φυσικά ένας εύκολος τρόπος για το κίνημα να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των νέων», λέει ο πολιτικός επιστήμονας Ισμαϊλ Κυπελί. «Δεν θα εκπλαγώ αν μάθω ότι οι τοπικοί πολιτικοί στο Ντούισμπουργκ δεν ξέρουν τίποτα για το σχολείο και δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει εκεί», λέει. Διαφορετικά δεν μπορεί να εξηγήσει πώς θα μπορούσε να εγκριθεί η λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου, στο οποίο μικρά παιδιά διδάσκονται τον ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Μετά από σχετική ερώτηση του ARD τόσο η υπηρεσία πρόνοιας του δήμου για τη νεολαία όσο και η αντίστοιχη υπηρεσία του κρατιδίου απάντησαν ότι δεν γνώριζαν το σχολείο διότι η λειτουργία του δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.