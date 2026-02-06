Γερμανία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο στο Βερολίνο

Μετά από 16 ώρες πλήρους αποκλεισμού λόγω σφοδρού παγετού, το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου ξεκίνησε τη σταδιακή επαναλειτουργία του. Οι πρώτες προσγειώσεις και απογειώσεις σημειώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ακυρώθηκαν τα 3/4 των προγραμματισμένων πτήσεων από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, ενώ οι καθυστερήσεις συνεχίζονται λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας αποπάγωσης των αεροσκαφών.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στις συγκοινωνίες, με τα τρένα και το μετρό να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ακυρώσεις, καθώς ο πάγος έχει καλύψει τα υπέργεια τμήματα του δικτύου. Στο οδικό δίκτυο, ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Βερολίνου και Βρανδεμβούργου παρέμεινε κλειστός για έξι ώρες για τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Ο παγετός των τελευταίων ημερών ευθύνεται για δεκάδες τροχαία με 20 τραυματισμούς, ενώ σημειώθηκε και ένας θάνατος άνδρα που έπεσε σε παγωμένη λίμνη όταν ο πάγος υποχώρησε.

Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν ακόμη και τον Γερμανό Καγκελάριο, ο οποίος παρέμεινε καθηλωμένος για ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιμένοντας άδεια απογείωσης. Παράλληλα, οι διοργανωτές της Berlinale (που ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου) εκφράζουν έντονη ανησυχία. Αν και η Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) προβλέπει μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα, προειδοποιεί ότι από αύριο το βράδυ επιστρέφουν οι χιονοπτώσεις, η παγωμένη βροχή και οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν.