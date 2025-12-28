Ήταν «τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων 15 ετών» ανέφερε αυτές τις μέρες η γερμανική ιστοσελίδα tagesschau.de σχετικά με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία τις μέρες των γιορτών.

Το γερμανικό μέσο επισημαίνει ότι «αν και για τους περισσότερους Γερμανούς το όνειρο των Λευκών Χριστουγέννων δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο το κρύο ήταν τσουχτερό σε όλη τη χώρα και πολλοί δρόμοι ήταν παγωμένοι».

Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), τα Χριστούγεννα του 2025 ήταν τα πιο κρύα από το 2010. Συγκεκριμένα, οι τρεις ημέρες των Χριστουγέννων, 24 έως 26 Δεκεμβρίου, ήταν, κατά μέσο όρο, οι πιο κρύες στη Γερμανία εδώ και 15 χρόνια, σύμφωνα με την DWD. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου με -12,1 βαθμούς Κελσίου στην οροσειρά Χαρτς - συγκεκριμένα στο Χάρτσγκεροντε του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Το ρεπορτάζ σημειώνει: «Λευκά Χριστούγεννα σημειώθηκαν μόνο σε πολύ λίγες περιοχές στη Γερμανία. Σε ορισμένα μέρη της Βαυαρίας, για παράδειγμα, η πολύ ελαφριά χιονόπτωση την παραμονή των Χριστουγέννων προσέφερε ένα ελαφρώς χιονισμένο τοπίο. Μεγάλες ποσότητες χιονιού, ωστόσο, υπήρχαν μόνο σε πολύ μεγάλα υψόμετρα: 75 εκατοστά στο Τσούγκσπιτσε (2.962 μέτρα) και 80 εκατοστά στο Νέμπελχορν (2.224 μέτρα)».

«Ο πάγος, από την άλλη πλευρά, προκάλεσε πολλά προβλήματα σε πολλά τμήματα της χώρας, ειδικά για τους οδηγούς, καθώς λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων σημειώθηκαν δεκάδες ατυχήματα στη βόρεια Γερμανία. Η κατάσταση είναι παρόμοια στο Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο, ενώ τα δρομολόγια λεωφορείων στο Πότσνταμ ανεστάλησαν προσωρινά» καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: Deutsche Welle