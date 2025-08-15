Γερμανία: Ο υπουργός Εσωτερικών αποκλείει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από το Βερολίνο

Ως «πορείες μίσους» περιέγραψε τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Νόμπριντ (CSU), ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Γερμανία.

«Διαβάζω πάντα για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Είναι πορείες μίσους», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ από την εβραϊκή κοινότητα στο Χάλε της Σαξονίας - Άνχαλτ, από όπου άρχισε χθες την περιοδεία του στην Γερμανία.



Η συγκεκριμένη εβραϊκή κοινότητα έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2019 στόχος τρομοκρατικής επίθεσης από ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος, ο οποίος, στην προσπάθειά του να εισβάλει στην Συναγωγή, σκότωσε τελικά δύο ανθρώπους, μία περαστική και έναν πελάτη παρακείμενου εστιατορίου.

Μιλώντας στα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι στην Γερμανία υπάρχει δεξιός αντισημιτισμός, έκανε ωστόσο λόγο και για «εισαγόμενο αντισημιτισμό», ο οποίος, όπως είπε, «παίζει πλέον εξίσου μεγάλο ρόλο».



Ακούγοντας τους συγκεντρωμένους να του αναφέρουν τα προβλήματα ασφάλειας της εβραϊκής ζωής στην Γερμανία, ο κ. Ντόμπριντ εξέφρασε την κατανόησή του και αφηγήθηκε την εμπειρία του από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ. Στην πόλη Χαντέρα επισκέφθηκε το σημείο όπου είχε πέσει ιρανικός πύραυλος. «Πρέπει να το δει κανείς για να αντιληφθεί την απειλή στην οποία εκτίθενται οι Εβραίοι», δήλωσε.

Μιλώντας στην BILD, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ υπογράμμισε ακόμη ότι η συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «στέλνει λάθος μήνυμα» και πρόσθεσε: «Κάτι τέτοιο θα ήταν προς όφελος της Χαμάς και για εμάς αποκλείεται. Η απάντηση στην 7η Οκτωβρίου πρέπει να είναι η καταστροφή της Χαμάς».