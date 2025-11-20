Γερμανία: Ο Ντόμπριντ τάσσεται υπέρ της στέρησης της υπηκοότητας υποστηρικτών της Χαμάς

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ, συνηγόρησε χθες Τετάρτη υπέρ της απόφασης του Βερολίνου να στερήσει την υπηκοότητα πολιτογραφημένου άνδρα συριακής καταγωγής διότι υποστηρίζει τη Χαμάς, εκτιμώντας πως το μέτρο αυτό είναι προσήκον σε περιπτώσεις προσώπων τα οποία δεν συμμορφώνονται προς το «γερμανικό σύστημα αξιών».

Η κυβέρνηση της Γερμανίας σκληραίνει την πολιτική της για τη μετανάστευση και την πολιτογράφηση μεταναστών, με φόντο τον έντονο δημόσιο διάλογο για το ποιος ανήκει στη χώρα και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Πολιτικοί στη χώρα εγείρουν ανησυχίες για την υποστήριξη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις τάξεις των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών που αφίχθησαν στη γερμανική επικράτεια από τη Μέση Ανατολή την τελευταία δεκαετία.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, όπως και προηγούμενες, χαρακτηρίζεται γενικά σύμμαχος του Ισραήλ, εν μέρει εξαιτίας της ιστορικής ενοχής για το ολοκαύτωμα των εβραίων από τη ναζιστική δικτατορία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Όσοι αποκτούν τη γερμανική υπηκοότητα, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, εκφράζουν τη δέσμευσή τους στο σύστημα αξιών μας», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Ντόμπριντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αν γίνεται προφανές ότι έκαναν ψευδή δήλωση εσκεμμένα, ότι δεν μοιράζονται το σύστημα αξιών μας (...) πρέπει να είναι δυνατό να τους αφαιρείται η υπηκοότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, Σύρος ο οποίος είχε μεταναστεύσει στο Βερολίνο όταν ήταν παιδί μεταφόρτωσε στο Instagram, μια ημέρα αφού απέκτησε την υπηκοότητα, φωτογραφία η οποία εικονίζει δυο μαχητές της Χαμάς με τη λεζάντα «ήρωες της Παλαιστίνης».

Η υπηρεσία μετανάστευσης του Βερολίνου ενημερώθηκε από υπηρεσίες πληροφοριών και πιστεύει ότι εξαπατήθηκε, καθώς ο άνδρας δήλωσε όπως προβλεπόταν την πίστη του στις γερμανικές αξίες, κατά δημοσιεύματα.

Αφότου προωθήθηκε μεταρρύθμιση του νόμου περί υπηκοότητας στη Γερμανία τον Ιούνιο του 2024, οι υποψήφιοι νέοι πολίτες της χώρας οφείλουν να δηλώνουν γραπτώς πως δεσμεύονται στη θεμελιώδη δημοκρατική τάξη και την ειδική ιστορική ευθύνη της χώρας, ιδιαίτερα για την προστασία των εβραίων και του εβραϊκού τρόπου ζωής.

Κατά γερμανικά ΜΜΕ, ο άνδρας είχε προσελκύσει την προσοχή της αστυνομίας σε κινητοποιήσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Η υπηρεσία μετανάστευσης τον ενημέρωσε πλέον ότι του αφαιρείται η γερμανική υπηκοότητα, πάντα σύμφωνα με τον Τύπο.

Η υπηρεσία δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ωστόσο, ο δήμαρχος Κάι Βίγκνερ την ευχαρίστησε μέσω X για την άμεση αντίδρασή της στην υπόθεση του άνδρα.