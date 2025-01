Γερμανία: Νομοσχέδιο προβλέπει την κατάρριψη ύποπτων drones από τις ένοπλες δυνάμεις

Νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία κρίνονται «ύποπτα» εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση, μετά τις αναφορές για πτήσεις πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (15/1).

Μέχρι σήμερα, επιτρεπόταν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να απωθήσουν «ύποπτα» drones ή να τα υποχρεώσουν να προσγειωθούν, ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές.

Σημειώνεραι ότι, η αυστηροποίηση των μέτρων κρίθηκε σκόπιμη μετά την αυξημένη συχνότητα αναφορών για θεάσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις και υποδομές στρατηγικής σημασίας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag), θα επιτρέπει την κατάρριψη drones μόνο σε περιπτώσεις που απειλούνται ανθρώπινες ζωές ή η ασφάλεια «εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας».

Πρόσφατα υπήρξαν αναφορές για πτήσεις drones πάνω από την αμερικανική αεροπορική βάση Ραμστάιν, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν της νοτιοδυτικής Γερμανίας, αλλά και σε περιοχή όπου εκπαιδεύονται Ουκρανοί στρατιωτικοί. Τον Νοέμβριο, ένα drone πετούσε γύρω από βρετανικό αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Αμβούργου.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους έφτασε την Τρίτη (14/01), στο Κίεβο για συνομιλίες με την ουκρανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), με την επίσκεψη αυτή να μην έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας.

Ο Γερμανός υπουργός προγραμματίζει να έχει συνομιλίες σχετικά με την περαιτέρω βοήθεια προς την Ουκρανία και να κάνει μια αποτίμηση της στρατιωτικής κατάστασης, όπως δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο ειδήσεων κατά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα.

